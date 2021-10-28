Шанс все изменить: ритуалы на Хэллоуин, после которых вы не будете прежним

Астролог заверила, что ночь на 1 ноября – отличное время для совершения ритуалов, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

В последнее время Хэллоуин отмечают не только в Америке, но и других странах мира. В этот день принято украшать свой дом, наряжаться в пугающие костюмы и устраивать вечеринки. Многие успели забыть о том, какой важный смысл заложен в празднование Дня всех святых. В язычестве в этот день было принято проводить ритуалы с огнем, которые помогали отогнать нечисть и негатив. Некоторые традиции сохранились и по сей день, рассказывает астролог Алена Никольская для «Пятого канала». Давайте разберемся, какие ритуалы уместны в Хэллоуин и для чего они нужны.

Оказывается, День всех святых связан не только с взаимодействием мира живых и мира мертвых. Ночь на 1 ноября – отличное время для того, чтобы изменить свою жизнь и улучшить некоторые ее сферы. Те, у кого недавно умерли родственники, должны зажечь свечу и вспомнить о человеке, произнести добрые слова в его адрес.

Если хочется попрощаться с плохими мыслями, избавиться от дурных черт характера и всего того, что мешает, нужно взять две свечи и бумагу с ручкой. Важно, чтобы ваши намерения в этот момент были самыми добрыми. Зажгите одну свечу и подумайте о том, что бы вы хотели изменить. После этого напишите сформулированный предмет обряда на листок и зажгите вторую свечу. Затем сожгите листочек в огне второй свечи. Считается, что таким образом вы избавитесь от всего, о чем написали.

Чтобы ритуалы точно сработали, астролог рекомендует следить за тем, что вы делаете и говорите в течение дня. Нужно, чтобы человек оставался добрым и светлым, тогда у него все получится. Тот, кто постоянно чем-то недоволен, слаб перед различной «заразой», которая обязательно к нему «прицепится» в такой особенный день.

На Хэллоуин также принято гадать. Например, можно узнать, суждено ли сбыться вашему желанию. Для этого нужно взять тыкву и разрезать ее. Если в правой половине семечек больше, то не сомневайтесь — вы получите то, о чем мечтаете.

Что касается любовных гаданий, то в ночь на 1 ноября можно увидеть во сне своего суженого. Для этого нужно тайно постирать рубашку, повесить ее сушиться в своей комнате и лечь спать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что костюмы из «Игры кальмаров» станут главными хитами на Хэллоуин.