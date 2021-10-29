Дополнительные «Ласточки» запустят до Выборга и Тихвина в нерабочие дни

Дополнительные электропоезда «Ласточки» будут курсировать по маршрутам Петербург — Выборг и Петербург — Тихвин в нерабочую неделю с 1 по 7 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

С 1 по 3 ноября дополнительная электричка в Выборг будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:30. А с Выборга — в 11:07.

С 4 по 7 ноября выборгская «Ласточка» отправится с Финляндского вокзала в 11:53, а обратная — в 18:35.

4 и 5 ноября будет ходить дополнительный поезд в Тихвин. Пассажиры смогут отправиться с Ладожского вокзала в 18:51.

5 и 6 ноября «Ласточка» до Тихвина покинет Ладожский вокзал в 5:25.