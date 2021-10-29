Столицей Ленобласти в следующем году станет Сосновый Бор

Столицей Ленобласти в следующем году станет Сосновый Бор
В следующем году День рождения Ленобласти будет проводить Сосновый Бор. Фото: администрация Ленобласти

В Ленинградской области определились со столицами региона на ближайшие два года. В 2022 году ей станет Сосновый Бор.

Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Игорь Петров. Города, которые удостаиваются этой чести, будут проводить празднования по случаю годовщины со дня образования региона. Также они смогут получить дополнительные средства на ремонт и благоустройство.

Так, в следующем году День рождения Ленобласти будет проводить Сосновый Бор, а в 2023 году праздник примет город Тосно. При этом ранее планировался другой порядок — сначала должно было быть Тосно, а потом Сосновый Бор.

Всего заявки на статус столицы подавали семь городов, в том числе Бокситогорск, Кировск, Луга и Волхов. При этом стать столицей Ленинградской области можно не чаще одного раза в 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения.

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