Столицей Ленобласти в следующем году станет Сосновый Бор

В следующем году День рождения Ленобласти будет проводить Сосновый Бор. Фото: администрация Ленобласти

В следующем году День рождения Ленобласти будет проводить Сосновый Бор. Фото: администрация Ленобласти

В Ленинградской области определились со столицами региона на ближайшие два года. В 2022 году ей станет Сосновый Бор.

Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Игорь Петров. Города, которые удостаиваются этой чести, будут проводить празднования по случаю годовщины со дня образования региона. Также они смогут получить дополнительные средства на ремонт и благоустройство.

Так, в следующем году День рождения Ленобласти будет проводить Сосновый Бор, а в 2023 году праздник примет город Тосно. При этом ранее планировался другой порядок — сначала должно было быть Тосно, а потом Сосновый Бор.

Всего заявки на статус столицы подавали семь городов, в том числе Бокситогорск, Кировск, Луга и Волхов. При этом стать столицей Ленинградской области можно не чаще одного раза в 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения.