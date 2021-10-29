С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи

С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи
В Ленобласти отремонтировано более 40 км линий электропередачи. Фото: pixabay

Подведены итоги ремонтной программы за 9 месяцев текущего года. В различных районах Ленинградской области капитально отремонтировали 68 силовых трансформаторов и более 40 км линий электропередачи всех классов напряжения.

Для повышения надежности и качества электроснабжения во всех населенных пунктах Ленинградской области, где эксплуатируются электрические сети АО «ЛОЭСК», выполнены комплексные ремонты электросетевого оборудования 0,4-110 кВ.

Проведена подготовка к работе в отопительный сезон 2021-2022гг. Отремонтировали оборудование 168 трансформаторных подстанций распределительных сетей 0,4-10кВ. Также произведен капитальный ремонт строительной части зданий подстанций и сооружений, на более чем 120 объектах. Кроме этого, за указанный период энергетики выполнили ремонтные работы на 10 подстанциях 35-110 кВ.

Приоритетное направление ремонтной программы АО «ЛОЭСК» – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

«От того, насколько качественно и своевременно будут выполнены все плановые мероприятия производственной программы, зависит стабильность работы наших производственных потребителей региона, социально-значимых объектов: больниц, поликлиник, школ, котельных, объектов водоснабжения и водоотведения, а также создание комфортных условий в жилых домах, особенно в период зимних низких температур воздуха, сложной ветровой нагрузки и противоэпидемиологических мероприятий в период пандемии», – прокомментировал главный инженер АО «ЛОЭСК» Рустам Холматов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что столицей Ленобласти в следующем году станет Сосновый Бор.

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