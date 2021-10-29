В Петербурге за сутки привились больше 26 тысяч человек

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за вчерашний день прошли более 26 тысяч местных жителей.

Об этом сегодня, 29 октября, сообщил петербургский комитет по здравоохранению. На первую прививку вчера пришли 23 835 жителей города. Они, в том числе, вакцинировались препаратом «Спутник Лайт».

Всего накануне в пунктах вакцинации сделали 26 089 прививок, включая ревакцинацию и вакцинацию иностранных граждан.

На сегодняшний день продолжают работу 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли еще пять новых пунктов вакцинации. Два пункта появились на Васильевском острове в стоматологических поликлиниках, еще два пункта открыли в торговых центрах, пятый пункт заработал в Кронштадте.