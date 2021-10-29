Радужные лужи заметили и в Фонтанке

Радужные лужи заметили и в Фонтанке
Радужные разводы в Фонтанке. Фото: "Аварийный Петербург"

В водоемах Петербурга заметили радужные разводы. Загрязнения заметили в реке Фонтанке.

Об этом стало известно в пятницу, 29 октября. Радужные лужи заметили в районе дома №80 по набережной Фонтанки. Очевидцы рассказали в Телеграм-канале «Аварийный Петербург», что разводы тянутся примерно метров на 100.

О причинах загрязнения реки на данный момент не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня на поверхности Невы загрязнение. Обращение о загрязнении участков Невы поступили от петербуржцев. Аварийная служба ликвидировала загрязнение нефтепродуктами

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