В Петербурге ликвидировали нефтяную пленку на Неве

В Петербурге ликвидировали нефтяную пленку на Неве
Загрязнение ликвидировали. Фото: комитет по природопользованию

Аварийная служба ликвидировала загрязнение нефтепродуктами в акватории реки Невы в Петербурге.

Как сообщили в комитете по природопользованию города, обращение о загрязнении участков Невы поступили от петербуржцев. Экологическая аварийная служба «Пиларн» подтвердила информацию о загрязнении. Тонкую нефтяную пленку нашли на участке от Вантового до Большеохтинского моста.

Загрязнение ликвидировали. Фото: комитет по природопользованию

К месту загрязнения направили четырех нефтесборщиков и два катера для мониторинга обстановки. Работу контролировал комитет.

Основную часть загрязнения уже ликвидировали. Пленку нефтепродуктов обработали активной пеной, за ситуацией продолжают следить. Источник загрязнения установит Росприроднадзор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы самые загрязненные водоемы Петербурга и Ленобласти.

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