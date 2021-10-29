Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях с 30 октября

Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях с 30 октября
Магнитные бури накроют Землю утром 30 октября. Фото: Pixabay

К Земле после возросшей солнечной активности приближается облако магнитной плазмы. С 30 октября оно вызовет сильнейшие за последние годы магнитные бури.

Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

По предварительным оценкам, значения колебаний на пике будут соответствовать трехбалльным магнитным бурям по пятибалльной шкале. Если ученые окажутся правы, то предстоящие магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет.

Ожидается, что выброшенная Солнцем плазма достигнет магнитного поля Земли в 10 утра по московскому времени в субботу, 30 октября. Облако двигается в сторону нашей планеты со скоростью порядка 800 км/с. Магнитные бури планетарного масштаба будут продолжаться около двух суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возле южных Курильских островов зафиксировано землетрясение.

вспышка на солнце земля магнитные бури


 

Новости партнеров
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях с 30 октября
Минздрав: поставки вакцины «Спутник Лайт» в регионы России организуют в ...
Петербуржцы застряли в 5-балльных пробках в пятницу вечером
В Москве возросла детская смертность от коронавируса
В России зарегистрировали пять случаев штамма AY.4.2
Путин отправил Мурашко в регионы с критической ситуацией по COVID
Радужные лужи заметили и в Фонтанке
Петербуржцы смогут получить QR-код о вакцинации без регистрации на госуслугах