Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях с 30 октября

К Земле после возросшей солнечной активности приближается облако магнитной плазмы. С 30 октября оно вызовет сильнейшие за последние годы магнитные бури.

Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

По предварительным оценкам, значения колебаний на пике будут соответствовать трехбалльным магнитным бурям по пятибалльной шкале. Если ученые окажутся правы, то предстоящие магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет.

Ожидается, что выброшенная Солнцем плазма достигнет магнитного поля Земли в 10 утра по московскому времени в субботу, 30 октября. Облако двигается в сторону нашей планеты со скоростью порядка 800 км/с. Магнитные бури планетарного масштаба будут продолжаться около двух суток.

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