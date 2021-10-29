Пекарни Петербурга смогут работать навынос в период нерабочих дней

Пекарни Петербурга смогут работать навынос в период нерабочих дней
Посадка посетителей в зале будет запрещена. Фото: pixabay

Власти Петербурга уточнили регламент работы торговых точек, которые смогут принимать посетителей в период нерабочих дней. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Борис Пиотровский.

Так, в «каникулы» пекарни и другие заведения общественного питания смогут работать навынос.

Отмечается, что посетителям запрещено сидеть в залах, однако туалетная комната будет доступна.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие магазины будут открыты в нерабочие дни.

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