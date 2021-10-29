Электронные дубликаты военного билета и других документов появятся в России в 2022 году

Сделать электронные дубликаты можно будет с первого июля следующего года в МФЦ. Фото: pixabay.com

Сделать электронные дубликаты можно будет с первого июля следующего года в МФЦ. Фото: pixabay.com

Власти России утвердили список документов, на которые можно будет оформить электронные. В перечни 19 документов. Такое постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Сделать электронные дубликаты можно будет с первого июля следующего года в МФЦ. Об этом сообщается на сайте правительства.

В список вошли: документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, военный билет, свидетельство об усыновлении, судебные решения, медицинские справки, , свидетельства ЗАГС, документы об образовании, документы об инвалидности.

В МФЦ отсканируют документ, заверят электронной цифровой подписью и вернут его владельцу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по промышленной политике Северной столицы опубликовал рекомендации для бизнеса по проверке QR-кодов у граждан.