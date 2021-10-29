В Пулково задержали рейс до Шарм-Эль-Шейха в субботу

В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты, но не обошлось без задержки рейсов.

Об этом стало известно в субботу, 30 октября. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолет до Шарм-Эль- Шейха, сообщили на сайте аэропорта Пулково.

Пассажиры рейса SM 792 авиакомпании Air Cairo рассчитывали покинуть Северную столицу ровно в полночь, однако время вылета сдвинули на 00:45.

Причины задержек неизвестны. Остальные рейсы отправятся по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» переходит на зимнее расписание полетов. Из Северной столицы вводится новый рейс в Иркутск, откуда путешественники могут отправиться к горнолыжному курорту «Гора Соболиная».