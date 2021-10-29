В Пулково задержали рейс до Шарм-Эль-Шейха в субботу

В Пулково задержали рейс до Шарм-Эль-Шейха в субботу
В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты, но не обошлось без задержки рейсов.

Об этом стало известно в субботу, 30 октября. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолет до Шарм-Эль- Шейха, сообщили на сайте аэропорта Пулково.

Пассажиры рейса SM 792 авиакомпании Air Cairo рассчитывали покинуть Северную столицу ровно в полночь, однако время вылета сдвинули на 00:45.

Причины задержек неизвестны. Остальные рейсы отправятся по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» переходит на зимнее расписание полетов. Из Северной столицы вводится новый рейс в Иркутск, откуда путешественники могут отправиться к горнолыжному курорту «Гора Соболиная».

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково задержали рейс до Шарм-Эль-Шейха в субботу
Три автомобиля не поделили перекресток на Сенной площади
Электронные дубликаты военного билета и других документов появятся в России ...
Автомобиль вылетел на тротуар на Софийской улице
Назван ранний «пахучий» симптом рака поджелудочной железы
Ленинградский зоопарк показал зайцев-беляков в период двухцветной стадии линьки
Массовое ДТП собрало крупную пробку на Пионерской
Ресторанам Петербурга при гостиницах разрешили обслуживать постояльцев во ...