Регулятор США одобрил вакцину компании Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) разрешило вакцинировать детей в возрасте от пяти до 11 лет американской вакциной Pfizer и германским препаратом BioNTech.

Примечательно, что иммунный ответ на лекарство у этой возрастной группы сравним с ответом у группы от 16 до 25 лет. Эффективность вакцины составляет 90,7%, заявляют в FDA. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее вакцина Pfizer-BioNTech получила такую же сертификацию для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как будут в Северной столице будут работать отели и рестораны при них в объявленные нерабочие дни. Рекомендации комитета по промышленной политике для гостиниц и ресторанов Петербурга опубликовали накануне. В документе написано, что кафе при отелях будут работать в период локдауна с шести утра до 11 часов вечера.