Бородина резко ответила на слухи о конфликте с Боней

Конфликт между телеведущими Ксенией Бородиной и Викторией Боней тянется ещё с шоу «Дом-2». В своем инстаграм-аккаунте телеведущая решила ответить на слухи.
Бородина призналась, что у нее нет никаких конфликтов с Боней, Викторией, но назвала ее «хайпожоркой» и «бездельницей».
Бородина добавила, что экс-подруга сама во всем виновата: Боня постоянно «обливает ее грязью», набирая на этом популярность.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разведенную Ксению Бородину заметили с новым возлюбленным.
Напомним, Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально развелись. Бракоразводный процесс состоялся 6 августа. Известно, что ни один из экс-супругом не возражал, так что решение приняли без скандалов.