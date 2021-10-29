Бородина резко ответила на слухи о конфликте с Боней

Бородина резко ответила на слухи о конфликте с Боней
Ксения Бородина рассказала об отношениях с Викторией Боней. Фото: www.instagram.com/borodylia/

Конфликт между телеведущими Ксенией Бородиной и Викторией Боней тянется ещё с шоу «Дом-2». В своем инстаграм-аккаунте телеведущая решила ответить на слухи.

Бородина призналась, что у нее нет никаких конфликтов с Боней, Викторией, но назвала ее «хайпожоркой» и «бездельницей».

Бородина добавила, что экс-подруга сама во всем виновата: Боня постоянно «обливает ее грязью», набирая на этом популярность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разведенную Ксению Бородину заметили с новым возлюбленным.

Напомним, Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально развелись. Бракоразводный процесс состоялся 6 августа. Известно, что ни один из экс-супругом не возражал, так что решение приняли без скандалов.

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