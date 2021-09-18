Разведенную Ксению Бородину заметили с новым возлюбленным

Телеведущая Ксения Бородина вышла в свет с новым избранником. Скрывать от поклонников свой роман она не стала.

Сейчас звезда в Армении. Перед своим отлетом она опубликовала фото из Шереметьево, предложив подписчикам в Instagram отгадать, куда собирается лететь.

Позже в сториз ведущей «Дома-2» появились кадры с вечеринки в одном мюзик-холлов Еревана. В то же время ее подруга Юлия Лысенко засняла на видео лицо мужчины, предполагаемого возлюбленного Ксении. На кадрах видно, как Бородина танцевала с ресторатором Эриком Авагяном.

Напомним, Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально развелись. Бракоразводный процесс состоялся 6 августа. Известно, что ни один из экс-супругом не возражал, так что решение приняли без скандалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бородина рассказала о страданиях дочери из-за развода родителей.