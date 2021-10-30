В воскресенье в Петербурге ожидается на +11 градусов, без осадков

В воскресенье, 31 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без осадков. Ветер будет юго-западный, южный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +4…+6 градусов, днём столбики термометров покажут +9…+11 градусов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона.

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