В выходные в Ленобласти будет сухо и тепло

В последний день октября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, дождей не ожидается. Ветер юго-западный, южный ночью умеренный, днем слабый. Жителей региона ждет сухая и теплая погода 31 октября.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +2…+7 градусов, днём столбики термометров покажут +7…+12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге температура воздуха в субботу ночью составит +6…+8 градусов, в дневное время потеплеет до +11…+13.