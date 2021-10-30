В выходные в Ленобласти будет сухо и тепло

В выходные в Ленобласти будет сухо и тепло
Жителей региона ждет сухая и теплая погода 31 октября. Фото: Pixabay

В последний день октября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, дождей не ожидается. Ветер юго-западный, южный ночью умеренный, днем слабый. Жителей региона ждет сухая и теплая погода 31 октября.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +2…+7 градусов, днём столбики термометров покажут +7…+12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге температура воздуха в субботу ночью составит +6…+8 градусов, в дневное время потеплеет до +11…+13.

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