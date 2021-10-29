Выходные в Петербурге начнутся с теплой и сухой погоды

Выходные в Петербурге начнутся с теплой и сухой погоды
Выходные в Петербурге начнутся с теплой погоды. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Выходные в Северной столицы начнутся с теплой погоды, днем обойдется без дождей.

В субботу, 30 октября, температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, в дневное время потеплеет до +11…+13. Юго-западный ветер будет дуть умеренно.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью будет облачно с прояснениями, пройдут осадки, днем ожидается переменная облачность.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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