Выходные в Петербурге начнутся с теплой и сухой погоды

Выходные в Северной столицы начнутся с теплой погоды, днем обойдется без дождей.
В субботу, 30 октября, температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, в дневное время потеплеет до +11…+13. Юго-западный ветер будет дуть умеренно.
Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью будет облачно с прояснениями, пройдут осадки, днем ожидается переменная облачность.
Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром.