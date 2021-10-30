Петербурженка задержана за непристойное фото у Иссакиевского собора

31-летняя женщина выложила в сеть фото в обнаженном виде на фоне одного из символов города.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Жительницу Петербурга задержали и передали в следственные органы за провокационные видео и фотографии у Иссакиевского собора в центре Петербурга.

Женщина устроила эротическую фотосессию и разместила контент на страницах своих соцсетей. Это глубоко возмутило горожан, и автор закрыла аккаунты после случившегося. Некоторые из пользователей сети усмотрели в действиях оскорбление чувств верующих и требуют наказать петербурженку.

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