В Петербурге 1 ноября начнется сбор тыкв на добрые дела

Все целые тыквы, оставшиеся после праздников можно передать на благотворительные обеды для пожилых людей.
Об этом сообщает пресс-служба организатора – магазина «Спасибо!» Акция «День Доброй Тыквы» поможет сберечь полезные осенние бахчевые от выбрасывания после праздников.
Надрезанные и пустые тыквы передадут благотворительный фонд «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Зоозащитники используют овощи для корма медведей, барсуков, лис, выдр, птиц и других животных центра.
Целые и спелые плоды пойдут под нож поварам кафе и фондов города, которые приготовят бесплатные обеды для пожилых людей. Благотворительные обеды появятся в кафе «Огурцы», «Простые Вещи», «Еда Спасёт Мир» и «Ночлежке».
Сбор тыкв пройдет по адресу Звенигородская, 6, 1 ноября с 11 до 21 часа.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, 86% петербуржцев отпразднует Хэллоуин, многих из опрошенных украшают жилище и офис тыквами.