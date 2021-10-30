В Петербурге во время нерабочей недели разрешили работу газетных киосков

В Петербурге во время нерабочей недели разрешили работу газетных киосков
Встреча председателя ЗакС Собрания Петербурга Александра Бельского с представителями городских СМИ проходила 28 октября в Мариинском дворце. Фото: unsplash

29 октября Правительство города включило периодические печатные издания в городской список товаров первой необходимости. Об этом информирует пресс-служба ЗакСа. Комитет по промышленной политике, инновациям и торгорговле Петербурга разрешил деятельность павильонов, продающих периодику в период с 30 октября по 7 ноября этого года.

28 октября данный вопрос поднимался на встрече председателя ЗакС Собрания Северной столицы Александра Бельского с представителями городских СМИ. Встреча состоялась в Мариинском дворце, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

29 октября поправки внесли в Методические рекомендации по вопросу реализации требований, установленных Постановлением Правительства города от 13.03.2020 № 121, в той части, которая относится к ограничению допуска посетителей на территории некоторых объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, на ковидные каникулы ушли организации и предприятия в стране на период нерабочих дней 30 октября по 7 ноября 2021 года. Напомним, это должно остановить рост заболевания коронавирусной инфекцией, выработать коллективный иммунитет и прервать цепочку заражений.

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