В Петербурге за сутки первым компонентом препарата привились 20 111 желающих

В Петербурге за сутки первым компонентом препарата привились 20 111 желающих
У городских пунктов вакцинации много желающих привиться от ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В 20 111 привитых первым компонентом вошли, в том числе, получившие вакцину «Спутник Лайт».

Об этом информирует Комитет здравоохранения Северной столицы в своем Telegram-канале. За 29 октября первый компонент российского препарата против коронавирусной инфекции, в том числе «Спутником Лайт», привито 20 111 человек.

Всего, по сообщению ведомства, было сделано 26 102 инъекции. Ранее комитет сообщал, 30 октября в Петербург на склад ОАО «Фармбаза» было завезено 54 000 комплектов доз вакцины ГамКОВИДВак (Спутник V). Отмечается, что препарат используется против ковидной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Партия из 54 000 комплектов по 2 дозы в ампуле, поясняет ведомство.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, петербургские общественные места опустели в первый день нерабочих дней. В то же время люди толпятся у городских пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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