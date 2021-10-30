Петербуржцы заметили автомобиль без стекол, которым управлял мужчина в маске

Петербуржцы заметили автомобиль без стекол, которым управлял мужчина в маске
Автомобилист ехал без лобового стекла. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Жители Петербурга заметили необычный автомобиль. Мужчина в маске управлял машиной, остекленной только наполовину.

Необычный способ проветривания салона авто горожане заметили в субботу, 30 октября. Видеозаписью увиденного очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина двигалась по дороге без лобового и заднего стекол. Зато водитель был в защитной медицинской маске.

Пользователи не смогли оставить запись без шуток. Многие написали, что это неплохой способ вентиляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил электросамокатчика на зебре на Товарищеском проспекте.

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