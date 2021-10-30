Росгвардейцы проследили за правопорядком на матче «Зенит» — «Динамо»

Росгвардейцы проследили за правопорядком на матче «Зенит» — «Динамо»
Нарушений не зафиксировано. Фото: ГУ Росгвардии

Сотрудники Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ приняли участие в охране правопорядка во время матча «Зенит» — «Динамо» в Петербурге.

Игра состоялась в пятницу, 29 октября, на стадионе «Газпром Арена». Правопорядок и безопасность во время соревнований обеспечивали более 1,1 тыс. сотрудников ГУ Росгвардии и военных Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Как сообщили в главном управлении ведомства по городу и Ленобласти, на трибунах стадиона, в соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, присутствовали около 17 тыс. болельщиков. Сотрудникам удалось не допустить нарушений правопорядка при проведении матча.

Напомним, в Петербурге в ноябре спортивные мероприятия пройдут с 30% загрузкой трибун

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский «Зенит» с разгромом обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

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