Психотерапевт раскрыла распространенные приемы манипуляторов

Чтобы зацепить состояние «Ребенка» манипулятор будет прибегать к ложным обвинениям и нападкам. Фото: pixabay

Чтобы зацепить состояние «Ребенка» манипулятор будет прибегать к ложным обвинениям и нападкам. Фото: pixabay

Психотерапевт Анна Стори рассказала о самых известных приемах манипуляторов.

Она объяснила, что в любой момент времени человек может быть в одном из эго-состояний — «Родителя», «Взрослого» или «Ребенка». Специалист обратила внимание на то, что только в состоянии «Взрослого» человек может трезво оценить обстановку и размышлять логически. Поэтому цель манипулятора обычно сводится к тому, чтобы ввести человека в два других состояния. Об этом сообщает «Прайм».

Чтобы зацепить состояние «Ребенка» манипулятор будет прибегать к ложным обвинениям и нападкам. Для того, чтобы ввести собеседника в состояние «Родителя», манипулятор начнет давить на жалость, чтобы получить желаемое.

Врач добавила, что лучшим способом противостоять манипуляции является сознательный переход в состояние «Взрослого». Это поможет объективно оценить ситуацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили об активизации мошенников в нерабочие дни.