Жителей азиатской части России ожидают ночные морозы в предстоящие дни

Морозы до минус 10-15 градусов ночью обещают в ближайшие дни в азиатской части России. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, морозы ожидаются в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это Томская, Омская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край. Об этом сообщает РИА «Новости».

Температура там будет примерно на пять-шесть градусов ниже нормы, и ночью ожидаются морозы очень существенные, до минус 10-15 градусов, отметил Вильфанд. Он обратил внимание на то, что дневная температура в этой части страны также будет ниже нуля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 31 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков. Ветер будет юго-западный, южный умеренный. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +4…+6 градусов.