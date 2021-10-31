Мясников объяснил, как нужно питаться людям старше 60 лет

Мясников объяснил, как нужно питаться людям старше 60 лет
Доктор порекомендовал отказаться от консервированных продуктов, слишком соленого и сладкого, жирного. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как следует питаться пожилым людям.

В первую очередь людям старше 60 лет рекомендуется исключить красное мясо. По словам медика, оно способствует развитию ожирения и может вызвать рак кишечника.

Врач отметил в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1», что также стоит отказаться от быстрых углеводов, консервированных продуктов, а также слишком жирного и соленого. Рекомендуется разнообразить рацион большим количеством свежих овощей и морепродуктов.

Людям преклонного возраста Мясников порекомендовал средиземную диету. В меню входит: овощи и фрукты, морская рыба, творог, сыр, шоколад, орехи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение в ежедневный рацион тыквы является профилактикой процессов старения и онкологических заболеваний.

Александр Мясников диета пенсионеры


 

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