Мясников объяснил, как нужно питаться людям старше 60 лет

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как следует питаться пожилым людям.
В первую очередь людям старше 60 лет рекомендуется исключить красное мясо. По словам медика, оно способствует развитию ожирения и может вызвать рак кишечника.
Врач отметил в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1», что также стоит отказаться от быстрых углеводов, консервированных продуктов, а также слишком жирного и соленого. Рекомендуется разнообразить рацион большим количеством свежих овощей и морепродуктов.
Людям преклонного возраста Мясников порекомендовал средиземную диету. В меню входит: овощи и фрукты, морская рыба, творог, сыр, шоколад, орехи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение в ежедневный рацион тыквы является профилактикой процессов старения и онкологических заболеваний.