Мясников объяснил, как нужно питаться людям старше 60 лет

Доктор порекомендовал отказаться от консервированных продуктов, слишком соленого и сладкого, жирного. Фото: кадр из видео Youtube

Доктор порекомендовал отказаться от консервированных продуктов, слишком соленого и сладкого, жирного. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как следует питаться пожилым людям.

В первую очередь людям старше 60 лет рекомендуется исключить красное мясо. По словам медика, оно способствует развитию ожирения и может вызвать рак кишечника.

Врач отметил в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1», что также стоит отказаться от быстрых углеводов, консервированных продуктов, а также слишком жирного и соленого. Рекомендуется разнообразить рацион большим количеством свежих овощей и морепродуктов.

Людям преклонного возраста Мясников порекомендовал средиземную диету. В меню входит: овощи и фрукты, морская рыба, творог, сыр, шоколад, орехи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение в ежедневный рацион тыквы является профилактикой процессов старения и онкологических заболеваний.