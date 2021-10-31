Россияне назвали самый страшный фильм ужасов

Можно сделать вывод, что россиянам в целом нравятся фильмы ужасов, в которых происходит нагнетание ситуации и создана особая жуткая атмосфера. Фото: Pixabay

Можно сделать вывод, что россиянам в целом нравятся фильмы ужасов, в которых происходит нагнетание ситуации и создана особая жуткая атмосфера. Фото: Pixabay

Россияне назвали топ самых страшных фильмов ужасов. Лидером рейтинга стал хоррор «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона.

Опрос провел киноканал «Настоящее страшное телевидение» (НСТ) в социальных сетях. Участие в нем приняли 867 пользователей.

Так, самым страшным фильмом был выбран «Синистер». Фильм рассказывает о писателе, который пытается найти вдохновение в доме, где до этого убили всех жильцов. в топ-3 также вошли «Реинкарнация» Ари Астера и «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» режиссера Дэниэла Мирика и Эдуардо Санчеса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о выходе трейлера нового фильма «Один дома». Ролик собрал множество дизлайков от пользователей. Тех, кому трейлер не понравился, почти в три раза больше, чем тех, кто нажал палец вверх. Многие отмечают, что такие перезапуски идут только на вред их создателям и актерам, принимавших в них участие.