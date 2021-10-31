Петербуржцев удивило необычно яркое северное сияние

В ночь на 31 октября жители Северной столицы и Ленобласти наблюдали северное сияние.

Фотографиями природного явления восторженные горожане поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что картинка в небе приобрела зелено-фиолетовый оттенок.

«Небо над Ладожским озером озарило северное сияние», — написал пользователь.

Как сообщили в Telegram-канале «Астро Фото Болото», необычное зрелище в небе можно наблюдать благодаря магнитным бурям уровня G1-G3, которые накануне прошли на Солнце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лучше всего наблюдать за северным сиянием с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива.