Петербуржцев удивило необычно яркое северное сияние

Петербуржцев удивило необычно яркое северное сияние
Горожане наблюдали северное сияние. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

В ночь на 31 октября жители Северной столицы и Ленобласти наблюдали северное сияние.

Фотографиями природного явления восторженные горожане поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что картинка в небе приобрела зелено-фиолетовый оттенок.

«Небо над Ладожским озером озарило северное сияние», — написал пользователь.

Как сообщили в Telegram-канале «Астро Фото Болото», необычное зрелище в небе можно наблюдать благодаря магнитным бурям уровня G1-G3, которые накануне прошли на Солнце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лучше всего наблюдать за северным сиянием с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива.

новости СПб северное сияние


 

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