В воскресенье петербуржцев ожидает благоприятная погода

Рабочая неделя начнется солнечным днем. Фото: Рixabay
В воскресенье петербуржцев ожидает благоприятная погода. Фото: Рixabay

Сегодня, 31 числа, в последний день октября погода радует осеним теплом. После похолодания снова пришел временный плюс.

Пока еще есть возможность можно наслаждаться относительно теплыми деньками в Петербурге. Уже практически вся листва облетела. город готовится к зиме, но из последних сил отдает горожанам свое тепло. Сегодня днем ожидается от +8 до +10 градусов, при этом периодически солнце может выглядывать из-за облаков.

Осадков если будут, то не существенные. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» передает, что ожидается ветер юго-западный, южный умеренный. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Уже скоро придут долгосрочные холода. Близиться зима, остался последний месяц осени.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за постоянных осенних перепадов температуры иммунитет может сильно ослабнуть.

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