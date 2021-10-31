В воскресенье петербуржцев ожидает благоприятная погода

Сегодня, 31 числа, в последний день октября погода радует осеним теплом. После похолодания снова пришел временный плюс.

Пока еще есть возможность можно наслаждаться относительно теплыми деньками в Петербурге. Уже практически вся листва облетела. город готовится к зиме, но из последних сил отдает горожанам свое тепло. Сегодня днем ожидается от +8 до +10 градусов, при этом периодически солнце может выглядывать из-за облаков.

Осадков если будут, то не существенные. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» передает, что ожидается ветер юго-западный, южный умеренный. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Уже скоро придут долгосрочные холода. Близиться зима, остался последний месяц осени.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за постоянных осенних перепадов температуры иммунитет может сильно ослабнуть.