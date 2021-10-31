Дороги в воскресное утро в Петербурге совершенно не загружены

Дороги в воскресное утро в Петербурге совершенно не загружены
Дороги в воскресное утро в Петербурге совершенно не загружены, но много ремонтных работ. Фото: "Яндекс.Карты"

Город спит. Начались нерабочие дни, никуда спешить не нужно будет на протяжении еще как минимум недели. Пробок на дорогах в городе совсем не наблюдается.

На «Яндекс.Картах» по загруженности дорог складывается благоприятный прогноз на ближайшие часы. Сейчас пробки составляют всего 1 балл, с 9 до 12 поднимется до 2 баллов, а в 13 достигнет 3. Удивительное значение для такого большого города с постоянно перегруженными дорогами. Однако есть области, которые ограничивают движение транспорта. Их необходимо учесть, потому что когда город проснется ситуация на дорогах может измениться.

Ограничено движение по улице Рубинштейна, Трамвайному проспекту, улице Одоевского, улице Танкиста Хрустицкого, улице Профессора Попова, улице Дмитрия Устинова, улице Чехова, улице Вокка, улице Стахановцев, улице Сергиевской, Манежной улице.

На многих участках дорог идут ремонтные работы по замене покрытия, например, на проспекте Обуховской обороны, Литейном проспекте. На Саперном переулке перекрыто движение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице стартовал дорожный ремонт на четной стороне набережной Обводного канала. Работы проведут в рамках реализации программы «Расходы на ремонт автомобильных дорог».

«Яндекс.Пробки» выходной загруженность дорог ленобласть новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дороги в воскресное утро в Петербурге совершенно не загружены
Врач раскрыл способ борьбы с метеозависимостью
Эд Ширан выпустил новый альбом, находясь на карантине
Специалисты настоятельно не рекомендуют людям с сахарным диабетом есть финики
В Пулково в воскресенье задержан один авиарейс
Число отравившихся россиян в отеле в Хургаде достигло 40 человек
Университет имени Хопкинса: Россия остается на 5 месте по смертности от COVID-19
Транспорт назвали самым распространенным местом для заражения COVID