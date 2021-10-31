Дороги в воскресное утро в Петербурге совершенно не загружены

Дороги в воскресное утро в Петербурге совершенно не загружены, но много ремонтных работ. Фото: "Яндекс.Карты"

Дороги в воскресное утро в Петербурге совершенно не загружены, но много ремонтных работ. Фото: "Яндекс.Карты"

Город спит. Начались нерабочие дни, никуда спешить не нужно будет на протяжении еще как минимум недели. Пробок на дорогах в городе совсем не наблюдается.

На «Яндекс.Картах» по загруженности дорог складывается благоприятный прогноз на ближайшие часы. Сейчас пробки составляют всего 1 балл, с 9 до 12 поднимется до 2 баллов, а в 13 достигнет 3. Удивительное значение для такого большого города с постоянно перегруженными дорогами. Однако есть области, которые ограничивают движение транспорта. Их необходимо учесть, потому что когда город проснется ситуация на дорогах может измениться.

Ограничено движение по улице Рубинштейна, Трамвайному проспекту, улице Одоевского, улице Танкиста Хрустицкого, улице Профессора Попова, улице Дмитрия Устинова, улице Чехова, улице Вокка, улице Стахановцев, улице Сергиевской, Манежной улице.

На многих участках дорог идут ремонтные работы по замене покрытия, например, на проспекте Обуховской обороны, Литейном проспекте. На Саперном переулке перекрыто движение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице стартовал дорожный ремонт на четной стороне набережной Обводного канала. Работы проведут в рамках реализации программы «Расходы на ремонт автомобильных дорог».