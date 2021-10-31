В последний день октября в Петербурге будет сухо и тепло

Температура воздуха в городе будет выше нормы. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Температура воздуха в городе будет выше нормы. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В последний день октября в Северной столице температура воздуха будет на 3-4 градуса выше положенных по климату значений. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В воскресенье, 31 октября, город останется на периферии антициклона. Он вновь оградит регион от дождей и удержит теплую погоду.

Температура воздуха днем составит +9…+11 градусов, в Ленобласти потеплеет до +12. Южный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день октября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.