В первый день ноября в Петербурге будет +10 градусов, возможны осадки

В первый день ноября в Петербурге будет +10 градусов, возможны осадки
В Петербурге возможны осадки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ноябрь начнется в Северной столице с облачной с прояснениями погоды, возможны дожди.

В понедельник, 1 ноября, температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, в дневное время потеплеет до +8…+10.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-западных, южных направлений будет дуть слабо. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что морозы до минус 10-15 градусов ночью обещают в ближайшие дни в азиатской части России.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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