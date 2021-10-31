Роспотребнадзор опечатал шесть петербургских баров в первую ночь локдауна

Роспотребнадзор опечатал шесть петербургских баров в первую ночь локдауна
Правоохранители провели рейд по барам Петербурга. Фото: администрация Петербурга

За минувшую ночь власти Северной столицы закрыли и опечатали шесть баров, не соблюдавших ограничительные меры.

В ночные заведения города наведались сотрудники Роспотребнадзора совместно с Комитетом по контролю за имуществом. В ходе рейда для проверки соблюдения запрета на работу предприятий общепита и досуга с 30 октября по 7 ноября правоохранители обошли 18 ресторанов и баров.

Как сообщили 30 октября на сайте администрации города, нарушения выявлены в заведениях на Конюшенной площади, Большой Конюшенной, Большой Пушкарской и Садовой улицах, а также на проспекте Испытателей.

Напомним, с 30 октября в Петербурге официально начались «ковидные каникулы» и ужесточились ограничения. Общепиты работают на доставку и вынос, фитнес-клубы и увеселительные заведения временно приостановили свою работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург встретил первый день нерабочих дней тишиной торговых комплексов.

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