В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии, находясь в больнице

Когда пенсионеру по каким-то причинам не удается получить свои деньги вовремя, они не пропадают. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Когда пенсионеру по каким-то причинам не удается получить свои деньги вовремя, они не пропадают. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионный фонд России (ПФР) объяснил, как можно получить пенсию при прохождении лечения в стационаре.

Так, пациент, находящиеся длительное время в больнице, может остаться без ежемесячной выплаты в случае, когда он получает ее через отделение Почты России или ее приносит почтальон. Чтобы этого не произошло, пожилым гражданам необходимо оформить доверенность на близкого родственника, а после заверить документ у главврача.

Как сообщили на сайте фонда, когда пенсионеру не удается получить свои деньги вовремя, он сможет забрать их следующем месяце, средства не пропадут.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса. Граждан просят провести это время с пользой для себя и окружающих — пройти вакцинацию от COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсии.