В Петербурге больше месяца ищут 17-летнюю девушку

В Петербурге больше месяца ищут 17-летнюю девушку
Девушку ищут. Фото: скриншот "Лиза Алерт"

В Петербурге ведутся поиски 17-летней девушки. Ее не могут найти больше месяца.

Ахмедова Сабрина пропала еще 23 сентября. С тех пор, как сообщили в отряде «Лиза Алерт», о местонахождении девушки ничего неизвестно.

Как сообщили в официально группе отряда в соцсети «ВКонтакте», рост несовершеннолетней – 157 сантиметров, глаза серо-зеленые, волосы русого цвета. Она была одета в светлую куртку, желтую кофту с капюшоном, черные штаны и разноцветные кроссовки. С собой у Сабрины был черный рюкзак с шипами.

Волонтеры поисково-спасательного отряда просят помощи у горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти отряд «Лиза Алерт» нашел 2,3 тысячи человек за 2020 год.

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В Петербурге больше месяца ищут 17-летнюю девушку
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