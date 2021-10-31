В России впервые выявили более миллиона случаев COVID за месяц

В России впервые выявили более миллиона случаев COVID за месяц
В России продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Более миллиона случаев заражения коронавирусом выявили в России в октябре, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 октября. Число подтвержденных случаев COVID-19 за минувшие сутки составило 40 993. Общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 8 513 790. Это новый максимум с начала пандемии.

Прирост инфицированных в относительном выражении составил 0,48%.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наименьший темп прироста ковида за сутки зафиксирован в Калмыкии и на Камчатке.

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