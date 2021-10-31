Назван регион с наименьшим приростом по ковиду

Назван регион с наименьшим приростом по ковиду
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Фото: pexels.com

Наименьший темп прироста ковида за сутки зафиксирован в Калмыкии и на Камчатке, он составил 0,17% и 0,21% соответственно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,17%; 2. Камчатский край — 0,21%; 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва — 0,26%», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в России выявлено 8 513 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 238 538 летальных исходов, выздоровели 7 358 539 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, что микст-инфекции или суперинфекции, составляют около 40% от всех сезонных инфекций.

Калмыкия ковид коронавирус


 

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