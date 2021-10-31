Комздрав: «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для ревакцинации

В Комздраве Петербурга напомнили, что Министерство здравоохранения России порекомендовало использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации.

«Cогласно обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», вакцину «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее Мнистерство здравоохранения России порекомендовало использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».