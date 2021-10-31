В Минпросвещения объяснили прекращение приема в колледжи по 43 профессиям

Предлагается остановить прием на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медсестра по уходу за больными, парикмахер и другие. Фото: pixabay

Предлагается остановить прием на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медсестра по уходу за больными, парикмахер и другие. Фото: pixabay

Закрытие приема в колледжи и техникумы России по 43 профессиям предполагает перераспределение компетенций в другие программы профессионального обучения.

С 2022 года прием может быть прекращен по следующим направлениям: контролер банка, рекламный агент, младшая медсестра, судовой бортпроводник. Также это парикмахер, сборщик обуви, вышивальщица, водитель городского электротранспорта и так далее.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения страны, на ряд из указанных профессий нет спроса. При этом заложенные в программы навыки и знания продолжат использовать в современных направлениях подготовки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кабмин расширил список востребованных в экономике РФ профессий. В списке появились 55 специальностей и 35 профессий.