В Минпросвещения объяснили прекращение приема в колледжи по 43 профессиям

Закрытие приема в колледжи и техникумы России по 43 профессиям предполагает перераспределение компетенций в другие программы профессионального обучения.
С 2022 года прием может быть прекращен по следующим направлениям: контролер банка, рекламный агент, младшая медсестра, судовой бортпроводник. Также это парикмахер, сборщик обуви, вышивальщица, водитель городского электротранспорта и так далее.
Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения страны, на ряд из указанных профессий нет спроса. При этом заложенные в программы навыки и знания продолжат использовать в современных направлениях подготовки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кабмин расширил список востребованных в экономике РФ профессий. В списке появились 55 специальностей и 35 профессий.