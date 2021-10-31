Петербург вошел в топ рейтинга городов России по науке и технологиям

Петербург вошел в топ рейтинга регионов России по науке и технологиям. Список представило «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Среди рассматриваемых показателей – наличие и характеристики материальной базы, трудовых ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности, сообщили в пресс-службе Смольного.

Северная столица уступила лишь Москве, на третьем месте оказался Татарстан.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что в Северной столице сосредоточено свыше 10% научного потенциала страны, и работают 350 организаций. Он добавил, что в городе развивается инновационная экосистема и реализуется масштабный проект «Энерготехнохаб».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минпросвещения объяснили прекращение приема в колледжи по 43 профессиям. При этом заложенные в программы навыки и знания не исчезнут.