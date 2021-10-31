Петербург вошел в топ рейтинга городов России по науке и технологиям

Петербург вошел в топ рейтинга городов России по науке и технологиям
Северная столица уступила лишь Москве. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург вошел в топ рейтинга регионов России по науке и технологиям. Список представило «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Среди рассматриваемых показателей – наличие и характеристики материальной базы, трудовых ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности, сообщили в пресс-службе Смольного.

Северная столица уступила лишь Москве, на третьем месте оказался Татарстан.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что в Северной столице сосредоточено свыше 10% научного потенциала страны, и работают 350 организаций. Он добавил, что в городе развивается инновационная экосистема и реализуется масштабный проект «Энерготехнохаб».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минпросвещения объяснили прекращение приема в колледжи по 43 профессиям. При этом заложенные в программы навыки и знания не исчезнут.

наука новости СПб технологии


 

Новости партнеров
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург вошел в топ рейтинга городов России по науке и технологиям
Петербуржцам дали рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт»
После смертельного ДТП на проспекте Энгельса проводится проверка
Собчак высказалась по делу об обнаженном фото на фоне собора
Названы неочевидные причины хронического кашля
В Парголово Mazda протаранила дерево
Улица Шаврова «встала» из-за массового ДТП с автобусом
Пульмонолог назвал главное осложнение при тяжелом течении ковида