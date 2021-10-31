Бузова прокомментировала отмену спектакля с ее участием во МХАТе

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова прокомментировала отмену спектакля «Чудесный грузин» во МХАТ имени Горького.

«Желаю вам (МХАТ) всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием («Чудесный грузин»)», — написала в своем Instagram.

Напомним, генеральный директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о переносе спектакля «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок. Причина — плохие продажи билетов в период карантина. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

«Чудесный грузин» — спектакль про молодого Сталина.

Напомним, ранее певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка написала, что люди, которые могут – делают, а те, у кого не получаются, критикуют.