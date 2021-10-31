Петербуржцы могут после Хеллоуина сдать тыквы на благотворительность

Чтобы не выкидывать утративший актуальность плод, его можно отдать, например, на корм животным. Фото: pixabay.com

Чтобы не выкидывать утративший актуальность плод, его можно отдать, например, на корм животным. Фото: pixabay.com

Петербуржцы могут принести оставшиеся после Хэллоуина тыквы в благотворительные магазины «Спасибо» в рамках «Дня доброй тыквы».

Данная акция пройдет в городе в понедельник, 1 ноября. Горожанам предложили не выбрасывать утративший актуальность плод, а отдать, например, на корм животным.

Так, в Центре реабилитации диких животных «Сирин» собираются подкормить принесенными плодами своих питомцев. «Добродомик» планирует разнообразить целыми тыквами свои бесплатные обеды для пенсионеров. Также символы Хэллоуина направят команде «Еда спасет мир», готовящей блюда из продуктов, которые могли оказаться выброшенными, и другим проектам.

Принимать тыквы будут с 11:00 до 21:00 в магазине «Спасибо!» на Звенигородской улице, 6, сообщили в группе магазина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждый пятый петербуржец отмечает «заморский» праздник Хэллоуин.