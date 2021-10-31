Магнитная буря накрыла Землю после вспышки на Солнце

Магнитная буря накрыла Землю после вспышки на Солнце
Магнитная буря вызвана вспышкой на Солнце. Фото: Pixabay

В воскресенье Земля оказалась во власти магнитной бури, вызванной вспышкой на Солнце.

Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН). В магнитосфере планеты в настоящий момент происходит магнитная буря. По информации ученых, она слабая, на уровне G1.

Как отмечается на сайте ФИАН, магнитная буря началась около 15:00 по московскому времени. Ожидается, что возмущение земного магнитного поля просуществует задержится на Земле сутки, буря должна завершиться днем в понедельник.

Буря произошла из-за мощной вспышки класса Х на Солнце, которая случилась вечером 28 октября.

Такая ситуация может привести к ложным срабатываниям защиты энергетических систем, перерывам в спутниковой навигации, проблемам низкочастотной радионавигации и прерываниям высокочастотной радиосвязи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях с 30 октября.

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Магнитная буря накрыла Землю после вспышки на Солнце
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