Американский адмирал назвал Путина умным тактиком с большим аппетитом к риску

Адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал российского лидера Владимира Путина умным тактиком.
Он отметил в своей статье для Bloomberg, что Москва и Пекин наращивают сотрудничество, а также проводят совместные военные учения в Тихом океане, а также в Балтийском море.
Экс-главком отметил, что РФ обладает огромным ядерным арсеналом, которого хватит для уничтожения всей планеты. И добавил, что у Путина большой аппетит к риску.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров прокомментировал участие Путина в работе саммита G20. Российский лидер принял участие дистанционно. Саммит проходит в Риме 30-31 октября, мероприятие принимает Италия.