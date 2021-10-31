Американский адмирал назвал Путина умным тактиком с большим аппетитом к риску

Американский адмирал назвал Путина умным тактиком с большим аппетитом к риску
Ставридис заявил, сто считает Путина умным таксиком. Фото: kremlin.ru

Адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал российского лидера Владимира Путина умным тактиком.

Он отметил в своей статье для Bloomberg, что Москва и Пекин наращивают сотрудничество, а также проводят совместные военные учения в Тихом океане, а также в Балтийском море.

Экс-главком отметил, что РФ обладает огромным ядерным арсеналом, которого хватит для уничтожения всей планеты. И добавил, что у Путина большой аппетит к риску.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров прокомментировал участие Путина в работе саммита G20. Российский лидер принял участие дистанционно. Саммит проходит в Риме 30-31 октября, мероприятие принимает Италия.

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