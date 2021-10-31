Инфекционист сообщил о сокращении периода от заражения до тяжелого течения COVID-19

Инфекционист сообщил о сокращении периода от заражения до тяжелого течения COVID-19
Между заражением и тяжелым течением коронавируса может пройти всего 8-12 часов. Фото: pexels

Период от инфицирования коронавирусом до развития тяжелого течения болезни с прошлого года сократился в два раза, заявил инфекционист Юрий Горбич.

Специалист заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что в начале пандемии у медиков было несколько дней для наблюдения за состоянием заболевшего. Теперь же этого времени в большинстве случаев нет — от заражения до развития тяжелой формы болезни может пройти от восьми до 12 часов.

По словам инфекциониста, коронавирус стал еще более заразным. Всего за несколько часов один заболевший может заразить десятки людей из окружения. Именно по этому заболеваемость показала резкий рост.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог считает, что заболеваемость COVID-19 начнет снижаться в декабре. Он отметил, что заболеваемость пойдет на спад после того, как вакцинацию пройдут 80% населения.

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