Эпидемиолог считает, что заболеваемость COVID-19 начнет снижаться в декабре

Эпидемиолог считает, что заболеваемость COVID-19 начнет снижаться в декабре
Эпидемиолог отметил, что заболеваемость пойдет на спад после того, как вакцинацию пройдут 80% населения. Фото: pexels

Врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов предположил, что заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато и начнет снижаться уже через месяц-полтора, если россияне не будут игнорировать ковид-ограничения.

По словам специалиста, которые приводит URA.RU, сроки спада коронавирусной эпидемии зависят от темпов вакцинации. Он уточнил, что в последнюю неделю россияне стали активнее прививаться, а значит, можно ожидать стабилизации ситуации по COVID-19. Выгоняйлов отметил, что заболеваемость пойдет на спад после того, как вакцинацию пройдут 80% населения.

Однако, по мнению врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, заболеваемость начнет снижаться, только после иммунизации 90% населения, а у оставшихся 10% будут противопоказания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России впервые выявили более миллиона случаев COVID за месяц.

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