США в ходе тайных переговоров передали России имена киберпреступников

Между США и Россией проходят тайные переговоры по кибербезопасности. Белый дом, по данным американских журналистов, передал информацию о хакерах.

Об этом сообщает газета The News York Times со ссылкой на источники. По данным газеты, в серии онлайн-переговоров участвовали советник администрации США Энн Нюбергер и ее коллега из Кремля. Сообщается, что в ходе переговоров американская сторона передала Москве имена и данные киберпреступников, ответственных за атаки на Штаты.

Как отмечают источники издания, Вашингтон выразил надежду, что Россия благодаря полученной информации произведет серию арестов на своей территории. По словам одного из чиновников, таким образом Америка намерена проверить, насколько серьезен президент Владимир Путин в своих заявлениях о готовности бороться с киберпреступниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США шестерых россиян обвинили в кибервымогательстве.