В США шестерых россиян обвинили в кибервымогательстве

Уголовное дело о кибервымогательстве завели в США. По нему проходят шестеро россиян и один гражданин Украины.
Они все обвиняются в создании вредоносной программы Trickbot. Только два обвиняемых названы в деле по именам, это гражданин России Владимир Дунаев, его экстрадировали ранее из Южной Кореи, и россиянка Алла Витте, ее арестовали в Майами. В других документах Минюста она указана как гражданка Латвии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Четверо россиян, замешанных в этом деле, остаются на свободе. Украинец также не найден.
Банда действовала в России, на Украине, в Белоруссии и в Суринаме.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания Google рассказала, что ей удалось защитить тысячи блогеров YouTube от «русскоговорящих хакеров». Отмечается, что злоумышленники использовали вредоносное ПО.