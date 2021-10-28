В США шестерых россиян обвинили в кибервымогательстве

Уголовное дело о кибервымогательстве завели в США. По нему проходят шестеро россиян и один гражданин Украины.

Они все обвиняются в создании вредоносной программы Trickbot. Только два обвиняемых названы в деле по именам, это гражданин России Владимир Дунаев, его экстрадировали ранее из Южной Кореи, и россиянка Алла Витте, ее арестовали в Майами. В других документах Минюста она указана как гражданка Латвии. Об этом сообщает РИА «Новости».