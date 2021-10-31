Генсек ООН заявил, что саммит G20 не оправдал ожиданий по вопросу изменения климата

Гутерреш считает, что эти надежды, по крайней мере, не похоронены. Фото: скриншот Instagram

Гутерреш считает, что эти надежды, по крайней мере, не похоронены. Фото: скриншот Instagram

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что остался недоволен итогами саммита G20 в области климатических изменений.

Генсек написал в Twitter, что приветствует подтверждение приверженности «Большой двадцатки» глобальным решениям, однако покидает Рим с несбывшимися надеждами. Несмотря на это, он считает, что эти надежды, по крайней мере, не похоронены.

Теперь он направится на 26-ю конференцию сторон Рамочной концессии ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. По словам Гуттериша, главной задачей бцдет недопущение повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия.

На конференции соберутся представители около 200 стран. На саммите обсудят вопросы снижения парниковых выбросов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Грета Тунберг планирует принять участие во встрече ООН по климату в Глазго.