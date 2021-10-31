В Сочи водителю дивана на колесах выписали штраф

Водителя оштрафовали за езду на диване на колесах. Фото: скриншот видео "Типичный Сочи"/ВК

Водителя оштрафовали за езду на диване на колесах. Фото: скриншот видео "Типичный Сочи"/ВК

Сотрудники сочинской ГИБДД задержали водителя, который ездил по городским улицам на диване.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Сочи, в отношении водителя дивана на колесах составили административный протокол. Причиной стало отсутствие ремней безопасности. Стражи порядка изъяли автодиван у хозяина и отправили на стоянку.

Владелец ездящего дивана Сергей Сергеев рассказал РИА Новости, что он придумал такую машину, чтобы поднять настроение жителям Сочи и показать изъяны современных требований к ПДД. По его словам, диван на колесах, несмотря на его причудливый вид, создан по всем правилам регламента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дети на спор прыгали под машины на Ленинском проспекте. Когда к ним приближался автомобиль, один из мальчиков попытался выскочить на дорогу, но водитель успел вовремя остановиться.