В Сочи водителю дивана на колесах выписали штраф

В Сочи водителю дивана на колесах выписали штраф
Водителя оштрафовали за езду на диване на колесах. Фото: скриншот видео "Типичный Сочи"/ВК

Сотрудники сочинской ГИБДД задержали водителя, который ездил по городским улицам на диване.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Сочи, в отношении водителя дивана на колесах составили административный протокол. Причиной стало отсутствие ремней безопасности. Стражи порядка изъяли автодиван у хозяина и отправили на стоянку.

Владелец ездящего дивана Сергей Сергеев рассказал РИА Новости, что он придумал такую машину, чтобы поднять настроение жителям Сочи и показать изъяны современных требований к ПДД. По его словам, диван на колесах, несмотря на его причудливый вид, создан по всем правилам регламента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дети на спор прыгали под машины на Ленинском проспекте. Когда к ним приближался автомобиль, один из мальчиков попытался выскочить на дорогу, но водитель успел вовремя остановиться.

диван на колесах сочи штраф


 

Новости партнеров
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сочи водителю дивана на колесах выписали штраф
Коронавирус может может провоцировать инсульт
В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились 47 туристов
Что делать, если после COVID-19 снижается интеллект и появляется депрессия
Что такое фаббинг и почему молодежь становится его жертвой
Каждый пятый россиян будет тосковать по кафе и шоппингу на ноябрьские праздники
Удачно замаскировались. Продукты, лишь выглядящие полезно
В ноябре ПФР начнет перечислять выплаты жителям блокадного Ленинграда